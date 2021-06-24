Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к панике больше других

Все мы по-разному реагируем на неприятности или опасность: кто-то внутренне собирается и действует, а кто-то – впадает в отчаяние и паникует.

О том, какие знаки больше других склонны к панике, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как ни странно, являются главными паникерами зодиакального круга. На вид они кажутся спокойными, неповоротливыми и психически уравновешенными, а если копнуть поглубже, оказываются мнительными, впечатлительными и склонными к панике. Однако никакого противоречия тут нет, и объясняется все довольно легко. Представители знака превыше всего ценят стабильность и покой, а поскольку они к тому же еще и очень ленивы, то любая мелочь, которая может нарушить их размеренное существование, ввергает их в настоящий ужас. В таких случаях они становятся потерянными и не знают, что и как им делать. Хорошо, если рядом находится человек, который может их поддержать и решить все проблемы.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, являющиеся соседями Тельцов по зодиакальному кругу, если и уступают им в степени паникерства, то совсем немного. Их подводит стремление все держать под своим контролем – даже двигатель в самолете, в котором они летят в командировку: они постоянно прислушиваются, работает он или нет. Стоит им упустить "бразды правления", как они чувствуют себя слабыми и беспомощными, с чем представители самого упрямого зодиакального знака мириться не хотят. Ну а поскольку сделать они ничего не могут, остается одно: впасть в панику, которая у огненного знака выглядит поистине феерически – они будут в буквальном смысле слова рвать и метать, истерить и бить посуду. В таких случаях лучше держаться от Овнов подальше, чтобы невзначай не задели.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в большинстве своем руководствуются в жизни негативным опытом – прежде всего своим, но и чужим они тоже не пренебрегают. Они все время ждут неприятностей, поэтому их жизненным девизом вполне могут стать слова героя старого советского мультфильма: "Что у нас плохого?" Как только ситуация их настораживает настолько, что они считают, что она может привести к неприятным последствия (что, кстати, совершенно не обязательно), то тут же начинают паниковать. В таких случаях у Раков начисто отключается мозг, они перестают соображать, а потому могут наломать дров.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, как известные аккуратисты, живут по принципу "береги порядок, и порядок сбережет тебя", поэтому их в состояние паники ввергает любой хаос. Разбросанные по квартире вещи или полная раковина грязной посуды приводят их в растерянность: они не знают, что им делать, и бесцельно мечутся по дому, пытаясь навести порядок. Точно так же складывается ситуация и тогда, когда беспорядок вкрадывается в их рабочие планы или документы. Девам кажется, что земля – в буквальном смысле слова – уходит у них из-под ног, и они будут находиться в состоянии паники и истерики до тех пор, пока не приведут все в идеальный порядок.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, к большому их сожалению, в случае неприятностей или опасностей свойственна трусоватость. В случае нормального развития ситуации они спокойны и уверены в себе, но как только что-то идет не так, чувствуют внутренний ужас и панику. Им хочется, как их тотему, нырнуть поглубже, спрятаться в водорослях и иле и не отсвечивать. Можно быть уверенными, что представители знака появятся только тогда, когда все уладится и "вода на поверхности" снова станет гладкой и спокойной.

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