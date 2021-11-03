Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к перфекционизму

Большинство из нас не предъявляет особых требований ни к себе самим, ни к тому, что они делают: их устроит как качественно выполненная работа, так и то, что в народе называют "тяп-ляп".

Но попадаются и те, кто вечно недоволен собой и итогами своей профессиональной деятельности: они готовы все доводить до совершенства, действуя по принципу "лучшее – враг хорошего" и тратя на усовершенствование время и силы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к перфекционизму.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – перфекционисты от рождения: все, что существует вокруг них, должно быть максимально переделано "под них" – то есть, обрести черты совершенства во всех отношениях, правда, так, как представляют себе это представители знака. Они не лягут спать, пока не выгладят одежду, которую они собираются надеть завтра, и не вытрут последнюю – оставшуюся на поверхности мебели – пылинку, поскольку не смогут уснуть, зная, что что-то рядом с ними не так.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов можно назвать перфекционистами поневоле: будучи по натуре трудоголиками, они не могут позволить, чтобы то, что они создали, будь то табуретка или детективный роман, не отвечало бы высшим критериям качества. Поэтому они доводят до состояния совершенства все, что делают, перенося это привычку с профессиональных вопросов на бытовые и даже личные: так, ремонт у них должен быть на зависть всем, а свидание организовано наилучшим образом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы своим перфекционизмом обязаны своим же самоедством, которое является одним из главных – присущих им – качеством: решив, что в их работе или внешним виде что-то не соответствует идеалу – так сказать, не комильфо, они будут буквально грызть себя изнутри. Самоедство представителей знака способно довести их до невменяемого состояния, поэтому они стараются избегать любого несовершенства, доводя до него все, что так или иначе имеет к ним отношение.

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