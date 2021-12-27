Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к рукоделию

Со стародавних времен принято считать, что рукоделие – исключительно женское занятие, которым с детства должны овладеть представительницы прекрасного пола.

Вот только далеко не все они с этим утверждением согласны, считая, что для рукоделия, как и для любого другого занятия, помимо пола нужно иметь способности и таланты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к рукоделию.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, обладающие огромным запасом терпения, которое необходимо для занятий любым рукоделием, с удовольствием шьют и вяжут, но все-таки их коронным "номером" является вышивка – причем как крестиком, так и гладью. Их совершенно не смущает тот факт, что занятие это кропотливое и, чего уж тут греха таить, монотонное: они, не торопясь, подбирают узор и нитки, следя за тем, чтобы их тона совпадали с теми, которые указаны на схеме. Впоследствии, когда работа закончена, представители знака демонстрируют гостям подушку, наволочку к которой они вышили своими руками.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, вообще-то, знак нетерпеливый – им нужно, чтобы все получалось сразу, а не после тщательных усилий. Но одно монотонное занятие – вязание – им по вкусу. Начиная создавать очередной самодельный шедевр, представители знака заранее настраиваются на то, что сделать его быстро не получится, поэтому и не нервничают понапрасну. В результате все у них получается и красиво, и практично, и аккуратно. Кстати, они часто придумывают собственный дизайн изделий, поэтому становятся обладателями уникальных вещей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги вообще являются любителями рутинной и монотонной работы, которую другие считают, мягко говоря, нудной. Они же находят в ней удовольствие, поэтому готовы посвящать ей как время, так и силы. Лучше всего представителям знака удается шитье, требующее массы явных и потайных стежков, работа с мелкими деталями, поэтому они, например, легко могут делать игрушки – в том числе и елочные – которые успешно продают, ведь изделия hand made в наше время ценятся высоко.

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