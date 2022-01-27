Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к самопожертвованию

Еще совсем недавно, во времена наших мам и бабушек, самопожертвование считалось положительным качеством характера и тщательно культивировалось воспитанием – как школьным, так и домашним.

В наше время взгляд на самопожертвование не так однозначен: психологи призывают нас в первую очередь думать о себе и только потом – о других. Тем не менее есть люди, готовые поступиться собственными интересами ради чужих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, способные на самопожертвование.

Рак (22.06 – 22.07)

Рак, пожалуй, самый жертвенный знак Зодиака, его представители – так уж они устроены – всегда готовы принести себя на алтарь чужих интересов. Правда, чаще всего их жертвенность ограничивается собственной семьей – ради родителей, вторых половинок и особенно детей они готовы на все, что же до тех, кто находится с ними в более дальнем родстве, то им достается куда меньше их внимания. Что же до людей посторонних, то тут они и вовсе не считают себя чем-нибудь обязанными, так что им никаких жертв от Раков ждать не стоит.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги чаще всего жертвуют собой ради работы, которую они ставят на первое – а также на второе и третье – место в своей жизни. Трудиться представители знака готовы дни, недели и месяцы напролет, только чтобы получить желаемый результат, а заодно и неплохо заработать: неудивительно, что они хотят видеть материальное воплощение отказа от полноценной жизни – отдыха, прогулок при луне, встреч с друзьями и путешествий, которыми они жертвуют ради своей работы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как самый романтичный знак Зодиака, готовы жертвовать собой ради любви. Если им кажется, что они любят и любимы, нет такого шага, на который они не пошли бы ради этого светлого чувства. Они могут долго – иногда всю жизнь – терпеть неподобающее отношение любимого человека, его вредные привычки и измены, поскольку им кажется, что таким образом они сохраняют свою семью, хотя иногда случается, что от нее уже ничего не осталось. Ну а в самом крайнем случае Рыбы, подобно Кончитте из "Юноны" и "Авось" способны ждать любимого человека всю жизнь.

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