Астролог назвал знаки Зодиака, скупые на эмоции

С эмоционально несдержанными людьми дело иметь трудно, но с теми, кто никогда их не проявляет, пожалуй, еще сложнее.

Зачастую их называют бесчувственными, хотя на самом деле это не совсем так – скорее всего, они просто не умеют – или не хотят – показывать свои чувства на людях, считая это неуместным или неприличным. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые скупы на эмоции.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги держат пальму первенства среди знаков, скупых на эмоции – они из тех, кто – образно говоря – всегда одет в сюртук, застегнутый на все пуговицы. Они не верят в интуицию, предпочитая ей логику и доводы рассудка – представители знака уверены, что они куда надежнее и, главное, объяснимы с материалистической точки зрения. Любовь они считают удовлетворением естественных потребностей, поэтому не жалуют "вздохи на скамейке и прогулки при луне".

Дева (22.08 – 23.09)

Девы холодны от природы, не зря же их называют Снежными королевами Зодиака. Дело в том, что они по-настоящему равнодушны ко всем, кроме самих себя, поэтому и не выказывают прилюдно никаких эмоций. Представители знака сосредоточены на своем внутреннем мире и своих частных делах, все остальное не имеет для них никакого значения, а уж общаться с такими бесчувственными особами, как они, или нет – личное дело каждого, они себя никому не навязывают.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы слишком дорожат своим внутренним покоем, чтобы транжирить свои эмоции направо и налево. Доходит до того, что они отказываются слушать новости, которые могут всерьез их огорчить – таким образом они сохраняют душевное равновесие, и говорить им о том, что в таком виде они напоминают страусов, прячущих голову в песок, бессмысленно – они все равно сделают по-своему. И идти к ним за моральной поддержкой бесполезно – они не станут включаться в чужой негатив.

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