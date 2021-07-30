Астролог назвал знаки Зодиака, способные на безумные поступки

Какая женщина не мечтает о том, чтобы мужчина совершал ради нее безумные романтические поступки?

Фантазия рисует соблазнительные картины о том, как он, например, бросает шубу в грязь или покупает "миллион алых роз". Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин тех знаков, которые способны на такого рода подвиги.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – как главные романтики Зодиака – не представляют отношений с любимым человеком без прогулок под луной, чтения стихов и ужинов в ресторане на двоих. Но самое главное для них – рискованные, безумные поступки, которые они совершают с большим удовольствием. Представителям знака ничего не стоит, подобно Ричарду Гиру в "Красотке", по пожарной лестнице взобраться с букетом цветов на пятый этаж или, обогнав поезд на самолете, встретить любимую в пункте назначения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы совершают безумные романтические поступки при помощи широких жестов, на которые они большие мастера. Ужин в снятом только для них ресторане с живым оркестром и вручением кольца – минимум, что они могут сделать для любимой девушки. Трудно предсказать, какая идея придет им в голову – полет в Париж с предложением на смотровой площадке Эйфелевой башни или отпуск на экзотических островах, где можно поплавать среди разноцветных кораллов: в любом случае денег на эти затеи представители знака не пожалеют.

Водолей (21.01 – 18.02)

От Водолеев можно ждать чего угодно – взбалмошность этого знака переходит все возможные границы. Романтические отношения в этом смысле – не исключение, они преподносят своим возлюбленным самые неожиданные сюрпризы: почему бы, например, не отвезти близкого человека на художественную выставку в другой город или не устроить ему экскурсию по заброшенным зданиям, продемонстрировав при этом владение элементами паркура. Что и говорить, тем, у кого в поклонниках числятся Водолеи, нужно иметь крепкие нервы.

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