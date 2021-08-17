Астролог назвал знаки Зодиака, способные разрушить чужую жизнь

Принято считать, что каждый из нас должен жить собственной жизнью и не посягать на чужую.

Однако на деле так бывает далеко не всегда: астролог Людмила Булгакова назвала знаки, представители которых – из зависти или по какой-то другой причине – могут разрушить чужую жизнь.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов – и это ни для кого не секрет – отличает редкостная вспыльчивость: они вспыхивают, как спички, и в этот момент способны на любой – даже очень рискованный – шаг. Справедливости ради надо сказать, что представители знака успокаиваются очень быстро, но за то время, в течение которого они находятся в состоянии раздражения, способны натворить много разных бед. Например, им ничего не стоит выдать тайну человека, которая, будучи обнародованной, может разрушить его жизнь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов, несмотря на их общительность и доброжелательность, часто называют главными лжецами Зодиака. Обманывают они по самым разным причинам, но часто их ложь может самым негативным образом сказаться на жизни других людей – проще говоря, разрушить их жизнь. Так, рассказав мужу подруги об измене, которая якобы имела место быть, они могут спровоцировать в ее семье конфликт, который, даже если выяснится, что речь идет о банальном оговоре, с большой долей вероятности может привести к разводу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – самый мстительный знак Зодиака, который ничего никому не прощает и не забывает. Причем действуют они не сразу, откладывая месть до того момента, когда она станет готовой к "употреблению". Представители знака заранее узнают, чем именно можно побольнее уколоть досадившего им человека, а затем выжидают, чтобы ударить именно в тот момент, когда обидчик этого совершенно не ожидает. В общем, это настоящие Монте-Кристо – во всяком случае, действуют они точно так же, как герои Дюма.

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