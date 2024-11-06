Астролог назвал знаки Зодиака, среди которых чаще всего рождаются женщины с магической энергетикой

Часто можно услышать, что все женщины являются ведьмами, но конечно же не соответствует истине.

Признак ведьминского начала – сильная космическая, а, значит, и магическая энергетика, которой обладает далеко не каждая представительница прекрасного пола. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются "ведьмы".

Телец

Тельцы – представители земного знака, они рождаются с народными – многовековыми – магическими знаниями и умениями, благодаря которым используют возможности, предоставляемые окружающим миром – например, травы, которые обладают волшебными свойствами.

Скорпион

Скорпионы – знак, магическое действие которого прежде всего оказывает необъяснимое, но сильное влияние на представителей противоположного пола. Им достаточно пристально взглянуть на мужчину, чтобы он пошел за ними куда угодно, а еще они могут много есть и при этом не полнеть.

Козерог

Козероги, как правило, сосредоточены на своем внутреннем мире, поэтому легко могут пророчить другим людям будущее. Причем, они не предвидят его, а именно насылают те или иные события – проще говоря, как они скажут, так и будет, и лучше этот их дар на себе не проверять.

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