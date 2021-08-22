Астролог назвал знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются однолюбы

Любовь один раз и на всю жизнь? Мы уверены, что такого не бывает.

И в большинстве случаев это действительно так, но бывает и по-другому, когда человек встречает свою судьбу и уже не изменяет ей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются однолюбы.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак, не склонный к изменам. Его представители придирчиво выбирают спутника жизни, но, остановив свой выбор на пришедшемся им по душе человеке, никого уже не ищут – они вполне довольны тем, что имеют: семьей, детьми, домашним уютом и комфортом. Конечно, и среди представителей этого знака есть те, кто встречает свою любовь не один, а несколько раз, но это, скорее, исключение из общего правила, которое только подтверждает его.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на кажущуюся суровость, являются однолюбами, так сказать, поневоле. Поиск приключений на голову – и другие части тела – как известно, требует много свободного времени и сил, а у знака, являющегося самым трудолюбивым в зодиакальном круге, их нет – они все тратят на работу. Они бы и рады "выйти в люди" и с кем-то познакомиться, но, во-первых, дома уже есть один спутник жизни, а во-вторых, как раз сейчас нужно срочно сдать очередную работу – в общем, не до этого.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – однолюбы по причине лени: отыскав спутника жизни, они, как правило, больше не беспокоятся по этому поводу и не прилагают каких-либо усилий для того, чтобы найти ему замену. Ведь для этого необходимо делать какие-то телодвижения, хотя куда лучше – и приятнее – отдыхать и наслаждаться жизнью. Конечно, новая судьбоносная встреча возможна и у представителей этого знака, но только в том случае, если она произойдет сама по себе – без какой-либо активности с их стороны.

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