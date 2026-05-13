Астролог назвал знаки Зодиака, страдающие синдромом отложенной жизни

Гороскоп / © Credits

Реклама

В таком случае мы часто откладываем счастливые события на потом, когда, на наш взгляд, для этого сложатся более благоприятные обстоятельства, но кто-то склонен к такому жизненному планированию больше, а кто-то — меньше.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые страдают синдромом отложенной жизни чаще других.

Дева

Девы — пожалуй, самый расчётливый знак Зодиака, который планирует в своей жизни все, включая самые мелкие детали. Именно поэтому многие события они откладывают на потом, когда для них сложатся наиболее благоприятные условия, прежде всего материальные, но карьерные и социальные соображения тоже исключать нельзя.

Реклама

Водолей

Водолеи никогда не бывают до конца довольны событиями нынешнего дня, им всегда хоть чего-то не хватает — любая мелочь может помешать им получить удовольствие от нынешней ситуации. Неудивительно, что они постоянно откладывают самые важные жизненные события на потом, отодвигая тем самым свое будущее.

Рыбы

Рыбы часто живут не в реальной жизни, а в своих мечтах, которые нравятся им гораздо больше, устраивая во всех отношениях. А вот действительность редко приходится по душе представителям знака, поэтому они все время ждут, когда условия их жизни совпадут с их фантазиями, поэтому не спешат жить здесь и сейчас — все откладывают на потом.

Читайте также:

Новости партнеров