Астролог назвал знаки Зодиака, у которые могут предчувствовать неприятности

Считается, что она – кому в большей, а кому в меньшей степени – присуща всем, но у особо одаренных природой – и родителями – людей интуиция является настолько мощной, что они могут предвидеть события, которые произойдут с ними и другими людьми. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают чуйкой, то есть, могут предчувствовать неприятности

Рыбы

Рыб интуитивны п своей природе – настроившись на нужную волну, могут видеть картины своего – и чужого – будущего. Именно этим их умением объясняются случаи их счастливого спасения, когда они, например, в последний момент отказываются от поездки, в которой могли бы погибнуть.

Рак

Раки тонко чувствуют окружающую их атмосферу, поэтому любые энергетические всплески сразу же отражаются на их настроении: они могут сами не понимать, почему впадают в пессимизм со слезами на глазах, но, как правило, это означает, что неприятности не за горами.

Стрелец

Стрельцы обладают очень сильной энергетикой, которая и помогает им предвидеть грозящие им неприятности. Накануне таких событий их биополе начинает менять свой знак с «плюса» на «минус», а аура – темнеть на глазах, у них резко падает настроение, и они понимают – приближается час Х.

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