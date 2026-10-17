Астролог назвал знаки Зодиака, у которых деньги долго не задерживаются

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Точно так же мы расстаемся с заработанными средствами: пока одни усердно и терпеливо копят «на мечту», другие и сами не знают, куда они у них деваются.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых деньги долго не задерживаются.

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Стрелец

Стрельцы не могут удержать себя от спонтанных покупок, когда им кажется, что без очередной — понравившейся — вещи им никак не обойтись. В результате представители знака являются проводниками финансов: они довольно легко их получают, но не менее легко тратят — быстро и без особых раздумий или сожалений.

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Лев

Львы любят роскошь, а она сопряжена с серьезными тратами, на которые они идут легко — без малейших сомнений и сожалений. Так, они могут потратить половину своей зарплаты на статусную вещь, которую наденут один раз в жизни, после чего она будет благополучно пылиться в гардеробной — неудивительно, что они постоянно выбиваются из бюджета.

Близнецы

Близнецы сами себе кажутся рациональными и экономными, но такое впечатление на окружающих — да и на себя самих — они производят до тех пор, пока не попадут на шопинг, особенно — в период распродаж. Там они мгновенно теряют голову и покупают все, что привлекает их внимание, при этом полностью опустошая свой банковский счет.

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