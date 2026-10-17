ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
302
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, у которых деньги долго не задерживаются

Деньги приходят к нам по-разному: кто-то получает их довольно легко, а кто-то вынужден прилагать к этому серьезные усилия.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Точно так же мы расстаемся с заработанными средствами: пока одни усердно и терпеливо копят «на мечту», другие и сами не знают, куда они у них деваются.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых деньги долго не задерживаются.

Стрелец

Стрельцы не могут удержать себя от спонтанных покупок, когда им кажется, что без очередной — понравившейся — вещи им никак не обойтись. В результате представители знака являются проводниками финансов: они довольно легко их получают, но не менее легко тратят — быстро и без особых раздумий или сожалений.

Лев

Львы любят роскошь, а она сопряжена с серьезными тратами, на которые они идут легко — без малейших сомнений и сожалений. Так, они могут потратить половину своей зарплаты на статусную вещь, которую наденут один раз в жизни, после чего она будет благополучно пылиться в гардеробной — неудивительно, что они постоянно выбиваются из бюджета.

Близнецы

Близнецы сами себе кажутся рациональными и экономными, но такое впечатление на окружающих — да и на себя самих — они производят до тех пор, пока не попадут на шопинг, особенно — в период распродаж. Там они мгновенно теряют голову и покупают все, что привлекает их внимание, при этом полностью опустошая свой банковский счет.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie