Астролог назвал знаки Зодиака, у которых "душа нараспашку"

Есть люди, тщательно скрывающие свои эмоции, о которых говорят, что они – "застегнуты на все пуговицы". Их противоположность – те, у кого "душа нараспашку".

Эти знаки никогда не сдерживают себя, и все могут легко понять, что у них на душе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не скрывают свои чувства.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на свойственные им заносчивость и высокомерие, не умеют держать в себе обуревающие их чувства – как положительного, так и отрицательного свойства. Им обязательно надо с кем-то поделиться тем, что они знают, умеют или пережили. Причем их совершенно не смущают интимные подробности того, что они рассказывают, главное для представителей знака – добиться, чтобы их выслушали, и порадовались за них или, наоборот, посочувствовали.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы редко заранее обдумывают то, что хотят сказать: их речь зачастую напоминает поток сознания, из-за чего они могут проболтаться о том, что хотели бы сохранить в тайне от окружающих. Разумеется, они тут же спохватываются, но отыграть историю назад уже нельзя – неудивительно, что все окружающие представителей знака люди в курсе их личных и профессиональных дел и проблем, коль скоро они существуют. Приятного в таком положении дел, конечно, мало, но Стрельцов не переделаешь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи люди доверчивые, можно даже сказать, чересчур: они готовы обсуждать даже очень личные вопросы с малознакомыми, а иногда и совершенно незнакомыми людьми. Им кажется, что именно от них они могут услышать важный совет, который поможет им решить важную проблему, и иногда это действительно им помогает. Впрочем, иногда откровенничать их заставляет собственная безалаберность – они говорят без остановки, путая то, чем можно делиться с посторонними, с тем, о чем лучше промолчать.

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