Астролог назвал знаки Зодиака, у которых хорошо растут растения

Растения – как домашние, так и садовые – существа капризные, не каждому удается найти с ними общий язык.

Кому-то, несмотря на затраченные усилия и средства – прежде всего удобрения, – удается вырастить один чахлый цветочек, а у кого-то прорастают и цветут буйным цветом даже случайно оброненные в почву семена. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых хорошо растут любые растения.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов астрологи считают одним из самых плодородных знаков – под их заботливыми руками заколосится, а впоследствии и зацветет даже сухая палка. Энергетика представителей знака такова, что они самым благоприятным образом влияют на рост и самочувствие растений, которые они сажают. Поэтому самое главное для них – не перестараться в уходе: не переборщить с поливом и не перекормить удобрениями – в противном случае результат может быть прямо противоположным желаемому.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – просто мать родная для всего, что растет на земле – как в горшках, так и в саду-огороде. Они одинаково хорошо как сажают, так и пересаживают растения – с их легкой руки они сразу же пускают глубокие и надежные корни и способствуют развитию роскошной надпочвенной части, то есть, у них прекрасны и вершки, и корешки. Единственное условие, которое необходимо соблюдать представителям знака, – это согласование своих действий с погодой, поэтому посадочный календарь должен стать для них настольной книгой.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут похвастаться не только количеством всходов посаженных растений, но и их качеством, а также сроком их хранения. Выращенные ими растения также чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным факторам, включая вредителей, которым они подвержены меньше, чем те, что посажены представителям других знаков. Единственное, чего им не стоит делать, так это обрезать, прививать и пасынковать растения – они могу не оправиться от "хирургического вмешательства".

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