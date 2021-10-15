Астролог назвал знаки Зодиака, у которых лучше не становиться на пути

Разные люди идут к своей цели по-разному: кто-то соблюдает все правила "дорожного движения", а кто-то – несется на повышенной, а потому запрещенной скорости.

С последними лучше не связываться и не сталкиваться: они сметут неожиданную преграду и даже не заметят этого. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, у которых лучше не становиться на пути.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – вспыльчивы и непредсказуемы: человеку, который помешает им идти к намеченной цели, не позавидуешь – они просто сметут его со своей дороги, причем зачастую не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Они совершенно искренне уверены, что их дела гораздо важнее, чем чьи-то чужие, поэтому для их достижения они могут использовать любые средства, на которые хватит их сил и изобретательности.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, вообще-то, знак незлобивый – его представителям свойственны добрая душа, позволяющая им делать широкие жесты. Но уж коль скоро они решат, что должны достичь цели во что бы ни стало, остановить их не представляется возможным. Ради своих намерений они готовы отодвинуть в сторону любого человека – даже родного или близкого. Правда, получив желаемое они, скорее всего, опомнятся и будут долго – и вполне искренне – извиняться, но дела этим уже не поправишь.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев не зря называют "серыми кардиналами" Зодиака: нет, на пути к заветной цели они не станут, подобно Овнам или Льва, расталкивать окружающих локтями – зачем тратить драгоценную физическую энергию. Они сделают все чужими руками: сочинив такую интригу или придумав такую многоходовку, что все сложится как будто бы само по себе – без их деятельного участия. Им же останется только пожинать плоды своих интриг, что они с удовольствием и сделают.

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