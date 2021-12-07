Астролог назвал знаки Зодиака, у которых не растут растения

Все мы пытаемся что-то выращивать – кто-то картошку на огороде, кто-то – орхидеи на подоконнике.

Вот только у кого-то отлично растут любые – в том числе и очень капризные и требовательные – растения, а другие не в состоянии вырастить даже кактус, про таких людей обычно говорят, что у них тяжелая рука. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых не растут никакие растения.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не чувствуют, что нужно растениям, поэтому постоянно делают не то, что им нужно: растения, нуждающиеся в поливе, пересушивают, а те, которым нужно ограниченное количество воды, нещадно заливают. Стоит ли удивляться тому, что даже домашние цветы – не говоря уже о садовых и огородных культурах – у них не растут: они просто не выдерживают такого издевательства. Впрочем, надо отдать должное представителям знака: рано или поздно они понимают, что садовник из них не получится, и бросают это занятие.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы способны вызывать у растений стресс уже одним своим прикосновением, поэтому, что бы они для них ни делали, все впустую. Звезды особенно не советуют представителям знака поливать свои цветы – влага, которая в других руках является живительной, у них становится настоящей отравой, которая губит даже самые нетребовательные цветы – они могут засушить даже перекати-поле. Единственное, на что хватает агрономических знаний представителей знака, – это на сухостои, им ничто не повредит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы очень любят комнатные цветы, поэтому постоянно покупают все новые и новые экземпляры, но поскольку те категорически отказываются расти и цвести, представители знака очень быстро к ним охладевают. Они избавляются от них, раздаривая друзьям и знакомым, а те, что засохли, просто выбрасывают, чтобы вскоре купить новые – стоит ли говорит, что их постигнет та же судьба? Поэтому Стрельцам остается довольствоваться цветами в букетах, которые им дарят в большом количестве.

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