Астролог назвал знаки Зодиака, у которых нет друзей

Говорят, друзей много не бывает, поскольку дружба – штучный "товар", который нельзя поставить на поток.

Однако есть люди, у которых друзей и вовсе нет – и этим они обязаны качествам характера, которыми они наделаны от рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обходятся без друзей.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как правило, остаются без друзей в силу своего характера, который впору называть королевским. Они слишком величавы и заносчивы, чтобы кто-то мог находиться с ними рядом. Представители знака всегда стремятся достичь высот – как в жизни, так и в профессии, но чем дальше они продвигаются по карьерной и социальной лестнице, тем меньше людей остается рядом с ними. Образно говоря, на Олимпе может находиться только один – сам Лев, те, кто шел рядом с ним, остаются внизу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы уверены в себе и самодостаточны настолько, что просто не нуждаются в том, чтобы кто-то находился рядом. Люди тянутся к представителям знака, поэтому совсем уж в одиночестве они остаются редко, но близко к себе особо никого не подпускают – не видят в этом необходимости. Знакомых и приятелей у них много, с ними они часто и приятно проводят время, но о близких друзьях речь, как правило, не идет: такие люди рядом с Львами, скорее, являются исключением, чем правилом.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы чаще всего сами виноваты в том, что у них нет близких друзей: они мечутся между разными людьми и никак не могут остановиться на ком-то одном. Так, сегодня они дружат с одним человеком, а уже завтра бросают его, чтобы пообщаться – и подружиться – с другим, потому что он кажется ему более интересным. Впрочем, нет совершенно никакой гарантии, что он на них и остановится, ведь на горизонте не появится кто-то, кто заинтересует их еще больше, тогда и нынешний друг отправится в отставку.

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