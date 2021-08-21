Астролог назвал знаки Зодиака, у которых возможны проблемы с алкоголем

Страсть к алкоголю может быть свойственна представителям всех знаков зодиакального круга.

Тем не менее некоторые из них более склонны к вредным привычкам – прежде всего к употреблению спиртных напитков, – чем другие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых возможны проблемы с алкоголем.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые живут напряженной – как внутренне, так и социальной – жизнью, ищут возможность как следует расслабиться, и алкоголь, на их взгляд, – лучший способ отвлечься и отдохнуть. Представители знака не признают слабоалкогольных напитков – они уверены, что это не более чем баловство, поэтому предпочитают крепкий алкоголь: виски, джин, ром, коньяк. Под воздействием винных паров они становятся еще более упрямыми и вспыльчивыми, чем обычно, поэтому в такие моменты лучше с ними не связываться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы под воздействием алкоголя становятся добрыми и благостными, но уж коль скоро они начинают принимать спиртное, душевно-терапевтическими дозами не ограничатся – будут пить до тех пор, пока смогут – хотя бы условно – стоять на ногах. Такое состояние очень нравится представителям знака, поэтому они вполне могут попасть в алкогольную зависимость. Тем, кто находится рядом с ними, необходимо – разумеется, по возможности – удерживать их от дурной привычки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам спиртное помогает усилить ощущение полноты и радости жизни, которую они ощущают в полной мере, но под влиянием винных паров их оптимизм увеличивается в разы. Пить представители знака предпочитают в компании – им нравится шумное застолье с тостами и анекдотами, в котором они, конечно же, играют первую скрипку. Но и отсутствие людей рядом не смутит их – они с таким же успехом способны напиться в одиночестве, а это уже кратчайший путь к алкоголизму.

Читайте также: Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день повышенной активности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку