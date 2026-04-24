Астролог назвал знаки Зодиака, у которых всегда хорошее настроение
Наше настроение зависит от множества факторов, поэтому оно и меняется, как показатели атмосферного давления на барометре.
У кого-то они зашкаливает на оптимистичных показателях, у кого-то — на пессимистических, но есть и те, кто никогда не унывает.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых всегда хорошее настроение.
Стрелец
Стрельцов очень трудно «сбить с ног» — не стоит и пытаться. При этом их ни в коем случае нельзя назвать бесчувственными — в трудных ситуациях они, как и все, впадают в отчаяние, но очень быстро берут себя в руки и снова обретают возможность смотреть на мир с радостью и оптимизмом.
Близнецы
Близнецы редко бывают в плохом настроении благодаря легкости своего характера — они просто не вникают в суть вещей, которая могла бы нарушить их внутреннюю гармонию. Ну а чтобы подобного не произошло, они схватывают все по верхам, не давая себе возможности переживать и расстраиваться.
Весы
Весы, для которых очень важно душевное равновесие, всеми силами стараются его не нарушать. Ну а поскольку лучший способ сделать это — находиться под влиянием плохого настроения, представители знака тщательно стараются избегать как его, так и любых факторов, которые могут его испортить
