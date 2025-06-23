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Астролог назвал знаки Зодиака, у которых зацветет даже сухая палка
Садоводство только кажется легким занятием, на самом деле оно под силу далеко не всем.
Для того чтобы успешно им заниматься, нужно не только обладать необходимыми знаниями и умениями, но и иметь, как говорят в таких случаях, «легкую руку», благодаря энергетике которой все растет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых зацветет даже сухая палка.
Скорпион
Скорпионы славятся тяжелой энергетикой в отношениях с людьми, зато растения их просто обожают. И неудивительно, поскольку они обладают редким чутьем относительно того, в чем нуждается каждое дерево или кустик, и дают растениям именно то, в чем они нуждаются — в результате, собирают завидный урожай.
Рыбы
Рыбы могли работать в реанимации для растений, разумеется, если бы такая существовала: они могут выходить даже самый нежизнеспособный росток, да так, что «заморыш» превратится в роскошное дерево, куст или цветок. Так что, если у кого-то есть растение, которое вот-вот прикажет долго жить, его нужно нести представителям этого знака.
Рак
Раки считают растения членами своей семьи, а она, как известно, является для них самым главным в жизни. Представители знака будут носиться с каждым листочком и цветочком, как с родным ребенком, поливая, удобряя и — в зависимости от обстоятельств — выставляя на солнце и пряча в тень. Неудивительно, что их сад больше похож на городской парк.