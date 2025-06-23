Астролог назвал знаки Зодиака, у которых зацветет даже сухая палка

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Содержание Скорпион Рыбы Рак

Для того чтобы успешно им заниматься, нужно не только обладать необходимыми знаниями и умениями, но и иметь, как говорят в таких случаях, «легкую руку», благодаря энергетике которой все растет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых зацветет даже сухая палка.

Скорпион

Скорпионы славятся тяжелой энергетикой в отношениях с людьми, зато растения их просто обожают. И неудивительно, поскольку они обладают редким чутьем относительно того, в чем нуждается каждое дерево или кустик, и дают растениям именно то, в чем они нуждаются — в результате, собирают завидный урожай.

Рыбы

Рыбы могли работать в реанимации для растений, разумеется, если бы такая существовала: они могут выходить даже самый нежизнеспособный росток, да так, что «заморыш» превратится в роскошное дерево, куст или цветок. Так что, если у кого-то есть растение, которое вот-вот прикажет долго жить, его нужно нести представителям этого знака.

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Рак

Раки считают растения членами своей семьи, а она, как известно, является для них самым главным в жизни. Представители знака будут носиться с каждым листочком и цветочком, как с родным ребенком, поливая, удобряя и — в зависимости от обстоятельств — выставляя на солнце и пряча в тень. Неудивительно, что их сад больше похож на городской парк.