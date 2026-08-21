Астролог назвал знаки Зодиака, в доме у которых невозможно расслабиться

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Но наше жилье — это прежде всего место, где мы чувствуем себя в безопасности, а значит, можем отдохнуть и набраться сил, но достичь этого можно не везде.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, в доме у которых невозможно расслабиться.

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Дева

Девы, в доме у которых царит идеальный порядок и стерильная чистота, и сами далеко не всегда могут отдохнуть и расслабиться в такой — музейно-больничной — обстановке, а об окружающих уже и говорить не приходится. И даже если у кого-то из гостей это чисто теоретически могло бы получиться, хозяева не дадут им этого сделать, постоянно напоминая о том, что двигаться нужно крайне осторожно.

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Стрелец

Стрельцы не считают нужным тратить время на уборку, когда в мире так много интересных и важных дел — например, путешествия, которые привлекают их возможностью открыть новые — как физические, так и моральные — горизонты. Именно там представители знака, как правило, и отдыхают — в собственном доме, среди гор наваленных тут и там вещей, расслабиться им не удается.

Телец

Тельцы с трудом расстаются с вещами, даже если те давно не используются — например, не работают или вышли из моды. Более того, они постоянно пополняют свою «коллекцию» ненужных предметов, принося в дом новые и новые «экспонаты». Неудивительно, что гости чувствуют себя в таких условиях, мягко говоря, некомфортно, и только сами хозяева искренне не понимают, почему так происходит.

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