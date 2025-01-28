Астролог назвал знаки Зодиака, в жилах у которых течет королевская кровь

Королевских семей на нашей планете – по понятным причинам – немного, поэтому войти в них – задача практически невозможная.

Тем не менее, почувствовать себя особой королевской крови – со всеми вытекающими из этого последствиями – может каждый, хотя у одних это получается лучше, а у других – хуже. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, знаки Зодиака, в жилах которых течет королевская кровь.

Лев

Львы являются особами королевской крови как говорится, по определению – об этом говорит их величественная манера двигаться (чего стоят одни жесты!) и говорить, неизменно привлекая к себе внимание окружающих, а также присущее им благородство натуры – они не способны наСко подлость.

Скорпион

Скорпионы, несмотря на простой характер, весьма аристократичны: они сдержаны – во всяком случае, на людях, хорошо воспитаны и блестяще образованы. А еще они обладают безукоризненным вкусом, исключающим любую вульгарность, в этом смысле они – настоящие иконы стиля.

Рак

Раков, несмотря на их скромность, особами королевской крови делают их доброжелательность и тактичность по отношению к окружающим людям. Они никогда не позволяют себе резких высказываний и критических замечаний, не позволяя себе обижать других так называемой «правдой».

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