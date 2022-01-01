Астролог назвал знаки Зодиака, являющиеся фаталистами

Спор между теми, кто уверен, что все в жизни человека зависит от него самого, и теми, кто считает, что все решено за нас высшими силами, наверное, не закончится никогда.

Первые бьются за каждое событие в своей жизни, не щадя усилий, вторые плывут по течению, поскольку все, что касается их, уже давно предопределено судьбой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются фаталистами.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки верят в то, что в их жизни все зависит от внешнего влияния, поэтому в сложных – кризисных – ситуациях они не сопротивляются факторам, которые их не устраивают, образно говоря, "складывают лапки" и смиряются с тем, что происходит. В качестве аргумента, объясняющего такое поведение, от них можно услышать известные доводы: "судьба" или "не судьба". Попутно они могут рассказывать страшные истории о том, что им в молодости нагадали все эти ужасы, и у них в связи с этим один вопрос: "За что?!".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпион – довольно сильный знак, готовый бороться за свое счастье с кем угодно, тем не менее они верят в то, что существуют генеральные линии, по которым они должны двигаться, и границы, которые им не стоит переступать. Надо сказать, что их это совершенно не тяготит – напротив, они видят в таком сценарии развития событий свою избранность, поскольку у высших сил есть свои планы на их счет. Памятуя об этом, представители знака становятся еще более загадочными, чем были изначально.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы верят судьбу весьма своеобразным образом: признавая ее наличие, они, тем не менее, отчаянно с ней борются, считая, что вполне смогут справиться с любой ситуацией своими силами. В этом смысле самоуверенности представителей знака можно только позавидовать, но и они, выпустив пар, в конце концов выдыхаются – или сбрасывают ненужную им энергию – и смиряются с судьбой. "Значит, мне так на роду написано", – думают они и с легкостью принимают то, что приготовил им фатум.

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