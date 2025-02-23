Астролог назвал знаки Зодиака, за которыми удача буквально ходит по пятам

Без удачи в жизни невозможно добиться ничего, ну или почти ничего, а, значит, все стремятся заполучить ее себе в союзники.

Тем не менее, одних она посещает чаще, а других – реже, и от этой периодичности во многом зависит качество жизни каждого из нас. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, за которыми удача буквально ходит по пятам.

Лев

Львы, пожалуй, самые удачливые представители Зодиака, причем, обстоятельства складываются для них благоприятно во всех жизненных сферах. Помогает им Солнце, которое является звездой-управителем, поэтому нет такого дела, в котором бы им не повезло.

Стрелец

Стрельцам, находящимся под покровительством Юпитера, удача сопутствует преимущественно в карьерном и финансовом отношениях, поэтому они чаще других получают новые должности, а также премии и бонусы. Конечно, но многое делают для этого сами, но и силу удачи преуменьшать нельзя.

Весы

Весам, которым помогает Венера, также везет в финансах, но гораздо больше – в любви. Пожалуй, нет человека, которого они не могли бы заинтересовать, а стало быть, в личной жизни все у них складывается наилучшим способом – на зависть всем остальным представителям зодиакального круга.

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