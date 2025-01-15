Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в 2025 году

В 2025 году жизнь представителей знаков: Овен, Весы, Дева и Рыбы изменится кардинально. Это связано с новым циклом кармических Лунных Узлов, который начинается в январе и продолжится 1,5 года.

Восходящий Лунный Узел символизирует будущее, новый жизненный поворот. В середине января выходит из Овна и входит в знак Рыбы, акцентируя внимание на вопросах духовности, осознание важности милосердия, интуиции и служения высшим целям. Но, одновременно, основная задача этого транзита для всех знаков Зодиака – не потерять связи с реальной жизнью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Нисходящий Лунный Узел говорит о необходимости освободиться от сдерживающих обстоятельств прошлого, требует сделать выбор в пользу нового, но еще совершенного незнакомого. В середине января выходит из знака Весы и входит в знак Девы. Этот транзит будет способствовать поиску гармонии между мирским и духовным, оставляя позади ненужный перфекционизм и материализм.

Ключевые задачи:

отказ от жёсткого контроля (Дева) в пользу гибкости (Рыбы);

развитие интуиции, духовности, творчества (Рыбы);

поддержание порядка и структуры, но без зацикленности на деталях (Дева);

Этот переход станет этапом глубоких трансформаций и новых возможностей, особенно для тех, кто готов учиться оставлять в прошлом привычное, но бесперспективное и открываться новому! Сдвиг фокуса акцентирует внимание на оси духовного развития (Рыбы) и земной практичности (Дева), что меняет динамику жизненных задач для всех, но особенно для самих Рыб, Дев, а также Овнов и Весов.

Все знаки Зодиака почувствуют сдвиг энергии в сторону гармонизации духовного и материального. Рыбы учат нас мечтать, отпускать и доверять высшим силам, а Дева напоминает, что любые мечты должны быть воплощены через конкретные шаги. Однако сильнее всего новый транзит отразится на жизни Овнов, Весов, Девы и Рыбы. Этот год станет для этих знаков временем важных трансформаций и возможностей для личностного роста!

Овны и Весы освобождаются от кармических долгов, что принесёт облегчение и позволит двигаться вперёд без тяжёлых трансформаций в 2025 году. Для них этот период будет менее напряжённым, но станет временем для осмысления новых возможностей в жизни.

Девы и Рыбы вынуждены проходить жизненные уроки, принимают кармическую нагрузку, так как Лунные Узлы проходят через их знаки Зодиака, задавая новые задачи, которые потребуют серьезной перезагрузки.

Овен (освобождение от влияния Восходящего Узла)

Восходящий Лунный Узел покидает знак Овна, завершая 1,5-летний период интенсивного роста и фокуса на личных амбициях. Этот цикл заставил Овнов быть смелее, брать ответственность за свою жизнь и активно проявляться в мире. Теперь энергия перемещается в область интуиции, творчества и внутренних трансформаций.

Овны становятся свободнее и успешнее, если приняли условия предыдущих 1,5 лет. Их задачи сместятся с внешних достижений на поиск внутренней гармонии, работе с подсознательными процессами. Избавление от кармических долгов в личных и деловых отношениях, значительно повышает качество жизни.

Рыбы (Восходящий Узел входит в символический первый дом)

Восходящий Лунный Узел в Рыбах на 1,5 года принесёт представителям этого знака ключевые уроки самопознания и личностного роста. Для этого знака начинается важный этап, связанный с открытием истинного предназначения. У Рыб начинается новый социальный цикл, обстоятельства требуют проявления инициативы и самостоятельности, выражению своих намерений и духовных устремлений в реальности.

Личная жизнь и самооценка станут в центре внимания. Рыбам предстоит осознать свои истинные желания и цели. Могут появиться новые возможности, связанные с творчеством, духовным ростом или общественной деятельностью. Повышается потребность быть самим собой, без оглядки на мнение окружающих. Представители знака Рыбы смогут преодолеть иллюзии, свойственные их знаку, и научиться видеть реальность более чётко. Укрепить внутреннюю веру в себя, чтобы не теряться в водовороте внешних обстоятельств.

Повышается потребность работать над духовной стороной жизни, в том числе через помощь другим. Возможны перемены в сфере здоровья: акцент на эмоциональное состояние и освобождение от стрессов.

Совет для Рыб: действуйте смело, но с учётом ваших чувств. Не бойтесь проявлять свою уникальность и мечтательность, но находите баланс между мечтами и реальностью.

Весы (освобождение от влияния Нисходящего Узла)

Нисходящий Узел покидает Весы, что снимает кармическое напряжение, связанное с повторяющимися сценариями в отношениях. В последние 1,5 года Весы сталкивались с уроками зависимости, поиска баланса и ответственности в сфере партнёрства. Теперь их путь становится легче и свободнее – это касается не только личных и деловых взаимоотношений, но и в карьере, и в вопросах долгосрочного планирования.

Теперь Весы могут оставлять в прошлом токсичные связи и обретать новые, более гармоничные формы взаимодействия. За предыдущие 1,5 года представители знака Весы научились доверять потоку жизни и отпускать излишний контроль. Теперь начинается новый этап для укрепления личной независимости. Обстоятельства позволяют быть гибкими и чувствовать себя свободными.

Дева (Нисходящий Узел входит в символический первый дом)

Нисходящий Узел в Деве активирует задачи завершения и подготовки к новому жизненному циклу в ближайшие 1,5 года, а также акцентирует внимание на упрощении рутины и построении устойчивых привычек. Девам важно научиться ослаблять контроль и меньше концентрироваться на перфекционизме. Их путь в этот период — перестать цепляться за детали и практичность, чтобы открыть себя для более интуитивных, гибких и вдохновляющих процессов. Попробуйте взглянуть на жизнь шире и уделить больше внимания внутреннему миру.

Карьера и привычные структуры значительно преобразуются. Девам придётся научиться доверять течению жизни, а не фиксироваться только лишь на просчете.

Для Дев ближайшие 1,5 года – это время, когда придётся переоценить свои методы работы, привычки и стремление к совершенству. Основной вызов – научиться отпускать контроль и признать, что не всё в жизни должно быть идеально структурировано. Это возможность пересмотреть своё прошлое, найти мудрость в уже пройденном опыте и освободиться от всего, что больше не соответствует их истинным ценностям.

Совет для Дев: откажитесь от эгоистичных или материально ориентированных подходов в пользу творчества, милосердия и служения другим. Постарайтесь обрести баланс между вдохновением и практичностью.

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