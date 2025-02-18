Астролог назвал мужчин, которым нужна жена-мать

Принято считать, что мужчины выбирают в жены женщин, которая – как внешне, так и внутренне – похожи на их мать.

Но есть и те, кто хочет видеть в своей жене мать вне зависимости от того, похожа она на их реальную родительницу. Для них важна ее ролевая модель, согласно которой эта женщина будет заботиться и опекать их, как мать родная. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которым нужна жена-мать.

Водолей

Водолеи-мужчины категорически не умеют брать на себя ответственность за свою жизнь вообще и происходящие в ней события в частности, предпочитая перекладывать ее близких людей. В этом смысле жена-мама, которая возьмет все – и прежде всего, домашние – хлопоты на себя, для них просто находка.

Весы

Весы, который испытывают невероятные трудности в принятии решений, нуждаются в том, чтобы кто-то все – или почти все – решал за них. Лучше всего, чтобы это была родная жена, тем более, что представители знака часто выбирают на эту роль только авторитетных, но и мудрых дам.

Рак

Раки –мужчины, сколько бы лет им ни исполнилось, в душе остаются детьми, поэтому они нуждаются в том, чтобы кто-то – пусть только дома – дал им такую возможность. Неудивительно, что они выбирают в жены женщин, которые могут окружить их теплом, любовью и заботой.

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