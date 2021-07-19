Астролог назвал самых страстных женщин Зодиака

Каждого человека отличает свой темперамент и страстность в проявлении чувств, которая зависит от множества факторов.

Не последнюю роль в этом играет время рождения – точнее, знак Зодиака, к которому принадлежит человек, поскольку он определяет воздействие космических энергий на характер, в том числе и в том, что касается его умения любить и быть любимым. Самых страстных женщин Зодиака назвал астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Женщина-Овен – настоящий фейерверк чувств: заметив на горизонте объект, который даже теоретически может ее заинтересовать, она вспыхивает как спичка, и роман с ней будет ярким и страстным. Человек, которого они удостоили своих чувств, никогда не забудет этой связи, даже если она будет кратковременной. У женщин-Овнов в этом смысле есть только один недостаток: их чувства, подобно все той ж спичке, очень быстро "сгорают" – до следующего раза.

Лев (23.07 – 21.08)

Женщина-Лев довольно избирательно подходит к выбору возлюбленного, даже если не планирует длительный роман, а рассчитывает всего лишь на короткую интрижку: он должен соответствовать их высокому – королевскому – статусу. Но уже коль скоро все их требования соблюдены, женщины-Львы во имя любимого человека способны на любое самопожертвование – так, ради мимолетного свидания с ним они могут ездить на поезде на другой конец страны.

Дева (22.08 – 23.09)

Женщина-Дева создает впечатление Снежной королевы, но только те, кого она удостоила своей любви, знают, что за этим фасадом скрывается целый ураган чувств, которые она не стесняется демонстрировать человеку, который находится рядом – скучать рядом с ней он точно не будет. Впрочем, один недостаток женщины-Девы может свести на нет все ее достоинства: она недолго хранит верность одному партнеру, зачастую совмещая отношения сразу с несколькими бойфрендами.

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