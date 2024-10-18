Астролог назвал женщин, которые одним взглядом сбивают мужчин с ног

Женщины любят производить впечатление на мужчин, вот только у всх это получается по-разному.

Глядя на одних, они с насмешкой улыбнутся, другим посмотрят вслед, с третьими заговорят, а, возможно, ту же назначат свидание. Но мечта каждой женщины приводить на сильный пол неизгладимо впечатление, что, конечно же, удается далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые одним взглядом могут сбить мужчину с ног – разумеется, в переносном смысле слова.

Телец

Тельцы - пожалуй, самый чувственный знак Зодиака, сексуальность которого передается при помощи флюидов и феромонов, которые они распростирают вокруг себя. Не почувствовать их могут только полностью отмороженные представители сильного пола, каковых, к счастью, немного.

Скорпион

Скорпионы – знак мистический, и на представителей противоположного пола влияют соответствующим – магическим – образом, объяснить который словами невозможно. Им – в прямом смысле слова – достаточно посмотреть на мужчину, и он пойдет за ними куда угодно.

Рыбы

Рыбы обладают романтическим ореолом, который влияет на окружающих представителей сильного пола по-настоящему волшебным образом они очаровывают их с первого взгляда. Впрочем, и впоследствии – после более тесного знакомства – они никого не разочаровывают.

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