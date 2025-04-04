Астролог назвал женщин Зодиака, которые пренебрегают макияжем

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Содержание Близнецы Водолей Дева

Вооружившись декоративной косметикой, представительницы прекрасного пола, даже если она нанесена в минимальной количестве, становятся более уверенными в себе, им легче достигать целей – как личных, так и профессиональных.

Но есть и те, кто – по самым разным причинам – отказывается от применения косметики. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые пренебрегают макияжем.

Близнецы

Близнецы много времени уделяют своему здоровью – прежде всего здоровому питанию, а вот о внешности почему-то забывают. Нет, они выглядят аккуратно вовремя подкрашивают корни волос, очищают кожу, но из макияжа у них только блеск для губ, который они наносят на ощупь – без зеркала.

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Водолей

Водолеи употребляют макияж до тех пор, пока не устроят личную жизнь, после чего представительницы знака вполне могут махнуть на себя рукой: важная цель достигнута, а значит, можно заниматься любимой работой – чаще всего творческой, а заодно и получать удовольствие от жизни – например, вкусной еды.

Дева

Девы в большинстве случаев уверены, что пользоваться косметикой зазорно – нужно быть красивыми природной красотой. Именно поэтому на их лице вы чаще всего не увидите косметики, а волосы, хоть и идеально подстрижены, не знают краски, поэтому седину представительницы знака не прячут.

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