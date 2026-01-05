Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто занимаются самолечением

Гороскоп / © Credits

Реклама

Слишком велик соблазн самостоятельно купить «волшебную таблетку» или сделать «чудодейственное» народное средство и разом избавиться от всех проблем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто унимаются самолечением.

Рак

Раков подводит присущее им желание жаловаться на свою «тяжелую» жизни — и прежде всего на свое здоровье — всем, кто встречается у них на пути, включая совершенно незнакомых людей. В результате они получают массу разнообразных — зачастую и откровенно мракобесных — советов вместо того, чтобы дойти до врача и получить квалифицированную помощь.

Реклама

Козерог

Козерогам жаль терять время на походы по медицинским кабинетам, особенно если для того, чтобы пообщаться с врачом, еще и нужно ждать своей очереди. Им гораздо проще — и быстрее — «посоветоваться» с интернетом и выпить разрекламированное, но иногда совершенно бесполезное лекарство и ждать выздоровления.

Водолей

Водолеи, как люди творческие и считающие, что во всем нужно обращаться к истокам, уверены: вылечиться от любых болезней можно только с помощью народных средств. Разумеется, по знахаркам они не бегают — зачем, если в интернете достаточно рецептов зелий на все случаи жизни? Ну а если они по понятной причине не сработают, можно найти другие.

Читайте также: