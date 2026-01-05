- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто занимаются самолечением
Сколько бы врачи нам ни твердили, что самолечение опасно для здоровья, мы не всегда прислушиваемся к их словам.
Слишком велик соблазн самостоятельно купить «волшебную таблетку» или сделать «чудодейственное» народное средство и разом избавиться от всех проблем.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто унимаются самолечением.
Рак
Раков подводит присущее им желание жаловаться на свою «тяжелую» жизни — и прежде всего на свое здоровье — всем, кто встречается у них на пути, включая совершенно незнакомых людей. В результате они получают массу разнообразных — зачастую и откровенно мракобесных — советов вместо того, чтобы дойти до врача и получить квалифицированную помощь.
Козерог
Козерогам жаль терять время на походы по медицинским кабинетам, особенно если для того, чтобы пообщаться с врачом, еще и нужно ждать своей очереди. Им гораздо проще — и быстрее — «посоветоваться» с интернетом и выпить разрекламированное, но иногда совершенно бесполезное лекарство и ждать выздоровления.
Водолей
Водолеи, как люди творческие и считающие, что во всем нужно обращаться к истокам, уверены: вылечиться от любых болезней можно только с помощью народных средств. Разумеется, по знахаркам они не бегают — зачем, если в интернете достаточно рецептов зелий на все случаи жизни? Ну а если они по понятной причине не сработают, можно найти другие.
