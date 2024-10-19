Астролог назвала знаки Зодиака, которые могут жить с гениями

Муж-гений, который в силу своих выдающихся способностей, может стать богатым и знаменитым, мечта если не всех, то многих женщин.

Вот только подругой гения может стать не каждая – такая жизнь требует определенной доли самопожертвования, что для современных представительниц прекрасного пола зачастую является неприемлемым. Астролог Людмила Булгакова назвала представительниц Зодиака, которые могут жить с гениями.

Дева

Девы часто бывают «серыми кардиналами» – как в профессиональной, так и в личной жизни: оставаясь в тени других людей, они продвигают их по карьерной лестнице, буквально заставляя совершать поступки, которые приведут их к успеху – остается только следовать их рекомендациям.

Рак

Раки не страдают от чрезмерно завышенной самооценки, поэтому легко могут поступить своим самолюбием ради человека, которого любят. Они легко могут отойти в тень, при этом посвятив всю свою жизнь чужому таланту, помогая ему пробиться и приобрести славу и деньги.

Водолей

Водолеи в качестве жены особенно подходят людям творческим, которые часто мучаются от сомнений – как в своих действиях, так и в себе самих. Представительницы знака, которые и сами обладают креативными способностями, могут не только поддержать, но и подсказать верный ход.

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