Астролог назвала знаки Зодиака, которые не умеют добиваться своего

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Содержание Рак Лев Скорпион

В самом деле, невозможно все время всем уступать – для качественной жизни и самоуважения необходимо уметь очерчивать свои границы, никому, не давая ими пренебрегать, а обозначать уровень своих претензий, вот только удается это далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют добиваться своего.

Рак

Рак, пожалуй, самый непритязательный знак Зодиака: добиваясь своей цели, идут к ней только в том случае, если никто не пытается перейти им дорогу, но стоит им встретить реального – и более активного – соперника, как они сдаются без боя и – отходят в сторону: дескать, не очень и хотелось.

Лев

Львы уверены, что им – как царям зодиакального круга – все должно доставаться само по себе, без каких-либо усилий с их стороны. Ксли же встает вопрос конкуренции, они, как говорится, умывают руки: не царское это дело бороться с кем-то – им нужно все получать на блюдечке.

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Скорпион

Скорпионы со свойственным им мистическим взглядом на мир по совместительству являются еще и фаталистами. Оии уверены: то, что написано им на роду, никуда от них не денется, чужого же им и даром не надо, и уж те более они не станут за это бороться, хтть изначально и собрались.

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