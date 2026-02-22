Астролог назвала знаки Зодиака, которые принижают чужую заботу как должное

Гороскоп / © Credits

Кто-то благодарит даже за самую незначительную услугу, а кто-то уверен, что ему все должны. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые принимают чужую помощь и заботу как должное.

Близнецы

Близнецы любят использовать окружающих их людей — от близких до совершенно незнакомых, и при этом умеют сделать так, чтобы добиться от них соответствующей реакции. Ну, а благодарить за помощь представители знака, как правило, не считают нужным: получив желаемое они думают о том, кто будет следующим, кого они озадачат своими проблемами.

Лев

Львам даже в голову не приходит кого-то благодарить за помощь и участие, поскольку представители знака на подсознательном уровне уверены: все, кто готов им их оказать, должны считать счастьем тот факт, что к ним с такой просьбой обратились. На их взгляд, такое поведение само собой разумеется, а, значит, и особой благодарности не стоит.

Рак

Раки уверены, что им должен весь мир, поэтому с готовностью, но совершенно без какой-либо признательности принимают любые знаки внимания. А вот если кто-то не ответит согласием на их просьбу о помощи, они могут обидеться всерьез и надолго, считая таких людей жестокими и, как ни странно, неблагодарными, обвиняя других в своих грехах.

