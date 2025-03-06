Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют ставить перед собой цели

Но далеко не все могут определить, что именно хотят получить в результате своей деятельности, поэтому не могут получить желаемое. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют ставить перед собой цели.

Козерог

Козероги, вся жизнь которых – разумеется, с их согласия – посвященf профессиональной деятельности, как правило, выбирают наиболее значимые проекты, ставя их на первый план, а все остальное подчиняя решению второстепенных – вспомогательных – вопросов.

Дева

Девы имею острый аналитический ум, благодаря которому им удается отсекать – в буквальном смысле слова – все неважное и второстепенное, останавливаясь при этом на самой важной – и, что немаловажно, перспективней задаче, достижение которой возвышает их над коллегами.

Лев

Львы предпочитают грандиозные задачи, считая, что мелочевкой им заниматься не по статусу. Ну а поскольку именно такие проекты, как правило, оказываются и самыми серьезными и значительными, представители знака выигрывают в любой ситуации.

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