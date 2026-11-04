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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к паническим настроениям

В наше непростое время сохранять спокойствие в любой ситуации сложно даже самым хладнокровным представителям знаков зодиака. Но некоторым это всегда было не по силам.

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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Чтобы впасть в самое глубокое состояние паники, этим трем знакам не нужно многого.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которых лучше не пугать без надобности.

Овен

Овны — мастера паниковать. Больше всего их пугает отсутствие контроля над ситуацией. Поэтому, наверное, среди них так много аэрофобов. Если вы видите в укрытии во время воздушной тревоги человека, который постоянно проверяет информацию из разных Telegram-каналов и время от времени выкрикивает что-то вроде «два шахеда на Борщаговке» — то это, скорее всего, Овен.

В любом случае не пытайтесь успокоить Овна, который уже впал в панику. Более того, лучше отойти от него чуть поодаль и переждать.

Рак

Рак — это тот знак, для которого стакан не просто наполовину пуст, но и с ядом на дне, ведь об этом ему предвещает его жизненный опыт, даже если Рак никогда не пробовал никакого яда. Представители этого знака всегда настроены на неприятности. Они их ждут и почти возмущаются, если на горизонте всё спокойно и без облаков.

Ну, вы поняли: при любом удобном случае Рак найдет повод для паники. Ничего не делайте. Рак, который не ждет от жизни ничего хорошего, сам справится с любой панической атакой.

Дева

Девы начинают паниковать при первой же возможности. Даже если речь идет о незначительном изменении планов. Они могут впасть в истерику даже из-за того, что на полке нет любимого сорта йогурта (представляете, как часто паникуют Девы в последние месяцы, когда наполнение полок супермаркетов зависит от того, склад какого производителя разбомбили накануне).

Но надо отдать Девам должное: они быстро приходят в себя и начинают наводить порядок в своей жизни и в окружающей среде.

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