Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к паническим настроениям

Гороскоп / © Credits

Реклама

Чтобы впасть в самое глубокое состояние паники, этим трем знакам не нужно многого.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которых лучше не пугать без надобности.

Реклама

Овен

Овны — мастера паниковать. Больше всего их пугает отсутствие контроля над ситуацией. Поэтому, наверное, среди них так много аэрофобов. Если вы видите в укрытии во время воздушной тревоги человека, который постоянно проверяет информацию из разных Telegram-каналов и время от времени выкрикивает что-то вроде «два шахеда на Борщаговке» — то это, скорее всего, Овен.

Реклама

В любом случае не пытайтесь успокоить Овна, который уже впал в панику. Более того, лучше отойти от него чуть поодаль и переждать.

Рак

Рак — это тот знак, для которого стакан не просто наполовину пуст, но и с ядом на дне, ведь об этом ему предвещает его жизненный опыт, даже если Рак никогда не пробовал никакого яда. Представители этого знака всегда настроены на неприятности. Они их ждут и почти возмущаются, если на горизонте всё спокойно и без облаков.

Ну, вы поняли: при любом удобном случае Рак найдет повод для паники. Ничего не делайте. Рак, который не ждет от жизни ничего хорошего, сам справится с любой панической атакой.

Дева

Девы начинают паниковать при первой же возможности. Даже если речь идет о незначительном изменении планов. Они могут впасть в истерику даже из-за того, что на полке нет любимого сорта йогурта (представляете, как часто паникуют Девы в последние месяцы, когда наполнение полок супермаркетов зависит от того, склад какого производителя разбомбили накануне).

Реклама

Но надо отдать Девам должное: они быстро приходят в себя и начинают наводить порядок в своей жизни и в окружающей среде.

Читайте также:

Новости партнеров