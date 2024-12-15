Астролог называл знаки, которые являются прирожденными психологами

На вопрос, к кому нужно обращаться в сложных жизненных ситуациях – подруге или психологу – все отвечают на него по-своему.

Но у каждой из нас наверняка есть подруга, которая даст что очков вперед любому дипломированному психологу, поскольку качества ее характера позволяют проникнуться чужой болью, как своей собственностью, а заодно и дать ценный совет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются прирожденными психологами.

Рыбы

Рыбы, как мы знаем, самый милосердный знак Зодиака, поэтому тем, кому необходимо сочувствие, нужно обращаться именно к ним: они и войдут в положение, и даже поплачут вместе с тем, кто пришел к ним на условный «сеанс». Права, дельный совет они вряд ли дадут – скажут: «Решай сама!»

Весы

Весы не просто посочувствуют тому, кто придет поплакаться им в жилетку, но и помогут ему разобраться в сложившейся ситуации, «разложив» ее на составляющие. В результате станет понятно, что тревожиться не о чем, а совершенные ошибки легко можно исправить.

Близнецы

Близнецы, несмотря на кажущееся легкомысленное и поверхностное отношение к жизни, смотрят вглубь любой ситуации, поэтому всегда найдут слова, чтобы не только успокоить, но и предложить вариант решения важной проблемы – к ним обязательно нужно прислушаться.

Читайте также: