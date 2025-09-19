Астролог называл знаки Зодиака, которые боятся стоматологов

Гороскоп / © Credits

Тем не менее атавизм страха перед походом к зубному врачу — в той или иной степени — у большинства из нас остался, а есть и те, кто и вовсе впадает в панику и истерику, сталкиваясь с необходимостью посетить специалиста такого профиля. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся стоматологов.

Рак

Раки — самый мнительный знак Зодиака, которых пугают любые врачи, но стоматологи — с их набором инструментов — особенно. Визит к ним они откладывают до последнего, а отправляясь туда, накручивают себя, представляя все мыслимые и немыслимые ужасы, которые в теории могут с ними произойти.

Рыбы

Рыбы боятся любой боли, а той, что — даже предположительно — они могут почувствовать в стоматологическом кресле, особенно. Неудивительно, что тащить их к зубному врачу нужно буквально на аркане, а непосредственно в кабинет и вовсе — заталкивать, применяя физическую силу, что иногда выглядит забавно.

Водолей

Водолеев — как самых свободолюбивых представителей Зодиака – в кабинете стоматолога пугает именно отсутствие этой самой свободы. Находясь в кресле зубного врача, они ощущают зависимость, которая не позволяет им просто так встать и уйти, а это для них самое мучительное, что только можно придумать.

