Астролог назвал знаки Зодиака, которые уверены, что все вокруг им должны

В отношениях с окружающими все мы ведем себя по-разному: кто-то отдает свои моральные ресурсы, а кто-то охотно их принимает.

Но, пожалуй, сложнее всего общаться с теми, кто не любить отдавать, но при этом очень любит брать, считая, что все – как близкие, так и не очень люди – им чем-то обязаны. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что все им должны.

Дева

Девы, наверное, родились с уверенностью в том, что им все обязаны – причем, как в моральном, так и в материальном плане., поэтому они злятся, когда что-то, образно говоря, проплывает мимо их рук. Лучший способ избежать их гнева, отдать им то, что они считают своим.

Рак

Раки – надо отдать им должное – умеют и брать, и отдавать, но все-таки желание что-то получить у них зачастую перевешивает. Так, они с удовольствием принимают как должное разнообразные знаки внимания, при этом ничего не давая взамен, а не получая их, начинаю требовать.

Лев

Львы уверены, что все – включая любовь и внимание окружающих – должно принадлежать только им по праву рождения. Принимая такое отношения, они редко благодарят, поскольку считают его само собой разумеющимся, но и не получив положенного, не обижаются – на их век поклонения хватит.

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