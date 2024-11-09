Астролог называл знаки Зодиака, которые всегда и во всем винят только себя

И тут мнения разных знаков зодиакального круга расходятся: одни склонны во всем обвинят окружающих, другие злую судьбу, третьи считают, что во всем виноваты только они сами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда и во всем винят только себя.

Скорпион

Скорпионы, которых считают самым сложным знаком Зодиака, строже всего скрашивают с себя самих, даже если заведомо ни в чем не виноваты. Ну, а если в их поведении есть хотя бы малейший промах, то их самобичеванию не будет предела – они готовы «грызть» себя бесконечно.

Рак

Раки – не самый уверенный в себе знак, и именно это качество заставляет их обвинять себя даже там, где виноваты совсем другие люди. Причем, зачастую они изводят себя настолько сильно, что сами начинают верить: все произошло именно из-за совершенной ими ошибки.

Козерог

Козероги привыкли все держать под контролем, поэтому, когда что-то происходит без их ведома, они чувствуют себя виноватыми: не проследили, не проверили, не урегулировали. Представители знака не понимают – или не хотят понимают – что берут на себя функции высших сил.

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