Астролог называл знаки Зодиака, которым не хватает самоуважения

Самоуважение – чувство, когда человек по достоинству оценивает себя, свои личные способности и, как следствие, достижения – нужно всем.

Вот только у одних оно буквально зашкаливает, а другие начисто его лишены, что не самым лучшим образом отражается на всех сферах их жизни – работе, финансах, общении с окружающими. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не хватает самоуважения.

Козерог

Козероги стараются доказать, что достойны большего, чем получают от судьбы и общества. Им кажется, что никто не видит их замечательных качества, а из-за чего падает и их уважение к самим себе – кстати, именно его они пытаются вернуть посредством своего пресловутого трудоголизма.

Скорпион

Скорпионы, которых считают хейтеры в общении, еще более токсичны по отношению к самим себе: педстаивтели знака буквально «съедают» себя изнутри за малейший шаг, который кажется и неверным, но стоит им хотя бы немного повысить планку самоуважения, как жизнь начинает налаживаться.

Весы

Весы, как самый колеблющийся знак Зодиака, редко относятся к себе одинаково даже в течение одного дня. Если с утра они уверены, что во многом превосходят все и вся, то уже к вечеру им кажется, что они не достойны хорошего отношения, а истина, как всегда, находится посередине.

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