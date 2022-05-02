Астролог о Патрушеве как возможной замене Путина: война затянет на его "шее" мощный кармический узел

Слухи об онкологическом заболевании Владимира Путина и необходимой ему операции постепенно обретают статус официальной информации.

В связи с этим на повестке дня, как никогда остро, стоит вопрос преемника, и все чаще можно услышать, что место президента России займет нынешний руководитель ФСБ, сменивший на этом посту Путина, Николай Патрушев. О том, что ждет Патрушева, если он – даже на короткое время – станет исполняющим обязанности президента России, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Приход во власть сулит Патрушеву серьезные неприятности

Многие журналисты и политологи пророчат 70-летнему Патрушеву пост президента России еще с 2006 года, то есть, в статусе преемника он находится уже шестнадцать лет. Возможно, именно сейчас, когда, если верить прессе, Путину поставили сразу три диагноза – онкологию, болезнь Паркинсона и шизофреническое расстройство – он все-таки займет место, о котором наверняка мечтает. Пришествие Патрушева во власть чревато серьезными неприятностями прежде всего для него самого, а поскольку судьба страны всегда резонирует с судьбой своего руководителя, для России тоже вырисовываются не самые приятные перспективы – ни самому Патрушеву, ни России его приход к власти не сулит ничего хорошего.

Юпитер + Юпитер = власть

За основу космограммы Патрушева астрологи берут дату его рождения – 11 июля 1951 года, а также место его рождения – город Ленинград. Если строить гороскоп с учетом этих данных, то прежде всего бросается в глаза тот факт, что 11 мая транзитный Юпитер заходит в знак Овна, в котором у Патрушева находится натальный – его собственный – Юпитер, что может подтверждать вероятность его прихода к власти. Но одновременно в его космограмме эта планета находится в оппозиции к Нептуну и Прозерпине, а транзитный Хирон висит на натальном Юпитере, что указывает на парадоксальность и двойственность ситуации. Велика вероятность того, что Патрушев, спустя шестнадцать лет, действительно займет вожделенный пост, но, скорее всего, это не принесет ему радости, на которую он рассчитывал и продолжает рассчитывать.

Николай Птрушев / Associated Press

Вероятность подписания соглашений и мирных договоров

Однако это еще не все "сюрпризы" для потенциального президента России. Транзитный Марс Патрушева в соединении с натальным Северным узлом в знаке Рыб свидетельствует о том, что война – если этот человек и после отхода от дел Путина – будет продолжать ее вести – затянет на его "шее" мощный кармический узел: за все, что он совершит в новом статусе, ему придется отвечать. Впрочем, возможно, Патрушеву удастся избежать кары – как небесной, так и человеческой. Во всяком случае звезды дадут ему такой шанс: в конце мая Марс перейдет в знак Овна, а в июне становится прямо на Юпитер Патрушева, что может указывать на какие-то законодательные процессы – например, подписание каких-то соглашений и мирных договоров. Впрочем, потенциальному российскому президенту все равно есть чего опасаться: в его натальной карте в знаке Рака находится двойная Черная Луна, которую также называют Лилит – умозрительная планета, которая, тем не менее, способна принести массу неприятностей как каждому отдельному человеку, так и миру в целом. Лилит также до конца осени будет присутствовать в знаке, где находится Солнце Патрушева, что указывает на то, что он будет находиться под "прицелом" Черной Луны, поэтому следующий – 2023 – год станет для него взрывоопасным во всех отношениях временем – как, впрочем, для всех, кто появился на свет в год Кота.

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