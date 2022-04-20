Астролог о Путине: все, кто знал дату его рождения, мертвы, а натальная карта переписана

Интерес к гороскопу Владимира Путина, который резко возрос в наше время во всем мире, объясним и понятен.

Все хотят понять, чем объяснить невиданную жестокость этого человека, а заодно узнать, какие события ждут его в перспективе – как ближней, так и дальней. О том, что говорит гороскоп о личности и судьбе Путина, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Точная дата рождения тирана неизвестна

Сложность в составлении путинского гороскопа состоит в том, что точная дата и время его рождения неизвестны. На сегодняшний день все, кто знал истинную дату рождения тирана, начиная с его родителей и заканчивая коллегами, с которыми он когда-то начинал службу, умерли – пролить свет на этот вопрос не может никто. Но факт того, что его натальная карта была переписана, можно считать доказанным – не просто так простой, ничем не примечательный офицер госбезопасности стал президентом России и, более того, удерживается на этом посту уже двадцать лет.

Зачем нужно переписывать гороскоп

Возникает закономерный вопрос, а зачем вообще переписывать гороскоп – принято считать, что с человеком должно в жизни случится то, что ему, как принято говорить, на роду написано. Этому есть как минимум две весомые причины.

Во-первых, таким образом можно скрыть истинные данные, которые могут использовать в своих целях непорядочные люди и откровенные враги. Правдивый гороскоп может указывать на слабые места человека, которые можно будет использовать против него – сильные мира сего этого очень боятся.

Во-вторых, переписав гороскоп, можно изменить линию жизни человека, который в результате получит то, к чему стремится – славу, деньги, успех у противоположного пола, долгую жизнь или, как в случае с Путиным, стремление к мировому господству, даже если к нему придется идти по трупам.

По стопам Сталина

Астрологи считают, что Путин, как в свое время Иосиф Сталин, при помощи мощного специалиста переписал данные своего гороскопа. Сталину гороскоп переделал известный астролог Георгий Гурджиев, который был знаком с "отцом народов" с юности – они вместе учились в духовной семинарии. Иосиф Виссарионович, несмотря на маниакальную подозрительность, доверял астрологам и часто пользовался их услугами. Гурджиев свое астрологическое дело знал хорошо и, составив натальную карту приятеля, посоветовал ему изменить ее, сказав, что с такими исходными данными, как у него, карьеру не сделаешь. Сталин, который грезил безграничной властью, согласился на то, что любой другой человек счел бы авантюрой – впрочем, он ничего не терял. Гурджиев оставил истинный год рождения –1878, а вот день рождения, скорее всего, изменил – тиран родился вовсе не 18 декабря, как это написано в его биографии. Гурджиев также активизировал в гороскопе "отца народов" дом карьеры и власти, после чего Сталин и стал тем, кем мы его знаем – жестоким и расчетливым руководителем огромного государства. Ну а поскольку Гурджиев, как говорят в таких случаях, слишком много знал, ему устроили автомобильную катастрофу в Париже – тайну истинного гороскопа Сталина он унес с собой в могилу.

Кто помог Путину изменить натальную карту и судьбу

Разумеется, без помощи специалиста человек, будь он даже семи пядей о лбу, переписать свой гороскоп не сможет – для этого необходимо обладать определенными знаниями, которые даются не каждому. Скорее всего, переписать натальную карту Путину помог элитный или, как его еще называли, "кремлевский" астролог Вадим Левин, который ее составлял. В своих интервью Левин часто заявлял, что знает о Путине все, поэтому неудивительно, что астролог умер в 2014 году при загадочных обстоятельствах – упоминания о его смерти в интернете практически отсутствуют.

Точную дату рождения российского президента – а, стало быть, и реальные моменты его судьбы – мы, скорее всего, узнаем нескоро, если узнаем вообще. Однако у астрологов есть способы определить более или менее достоверную информацию относительно его натальной кары и, как следствие, предсказать тирану его судьбу – об этом мы расскажем в следующей публикации.

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