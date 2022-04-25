Астролог о судьбе Владимира Путина: сумасшедший дом, тюрьма, насильственная смерть

Сегодня трудно найти человека, которого не интересовала бы дальнейшая судьба Владимиру Путина.

Весь мир ждет подтверждения того, что человек, являющийся преступником, понесет заслуженную кару за все, что он совершил. На этот вопрос может ответить только астрология, поскольку она знает, что человеку – как принято говорить в таких случаях – на роду написано. О будущем российского президента рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Градус магии, хитрости и психиатрической лечебницы

Как известно, Владимир Путин при помощи маститого астролога переписал свой гороскоп, потому точная дата и время его рождения никому не известны. Тем не менее существуют данные, опираясь на которые астролог может попробовать составить его натальную карту и определиться с его жизненными перспективами.

Одна из версий даты его рождения – 6 октября 1950 года, а на свет тиран появился в 11 часов 36 минут в деревне Терехино Тверской области. Асцендент – астрологический знак, восходящий на восточном горизонте в момент рождения – его гороскопа находится в 30-м градусе Скорпиона, он считается градусом магии, хитрости, подлости и опасности быть заключенным в больницу, преимущественно психиатрическую. Солнце его гороскопа расположено в 13-м градусе Весов, что может говорить как о неожиданном богатстве, которое сваливается человеку как снег на голову, так и о столь же неожиданной дурной славе, что сейчас проигрывается в жизни Путина на мировом уровне.

"Цель оправдывает средства"?

Если говорить о личности российского президента, то прежде всего нужно учесть, что Плутон – планета войны – в его гороскопе расположился в 8-м доме в 20-м градусе Льва, а это говорит о том, что человек стремится ко всему таинственному и упорно добивается своих целей – известное высказывание о том, что цель оправдывает средства, авторство которого приписывают Никколо Макиавелли, подходит ему как нельзя лучше. Часто люди с такой конфигурацией в гороскопе становятся фашистами, которые ни в грош не ставят чужую жизнь, люди для них – всего лишь пешки в их игре.

Южный лунный узел в 29-м градусе Девы рядом с медиумом цели говорит о скрытности и склонности личности к мистике, оккультизму и даже масонству. Эту позицию поддерживает и Уран в 10-м знаке Рака, который также свидетельствует о том, что человек достигает своих целей при помощи эзотерики, оккультных наук и тайных обществ.

Луна в 6-м градусе Льва дает человеку авторитет и повелительность, которые часто присущи крупным военачальникам, и хладнокровие, позволяющее предположить, что Путин является рептилоидом. Нептун в 17-м градусе Весов дает независимость и возможность критически смотреть на вещи, что часто приводит к большим неприятностям и потере состояния. Соединение Луны с Плутоном в натальной карте говорит о стремлении человека все держать под контролем – причем не только свои мысли и действия, но и поступки других людей, а также происходящие события – они обладают необходимой для этого силой и энергией.

Владимир Путин / Associated Press

Лилит в 30-м градусе Тельца свидетельствует о стремление к комфорту класса лакшери, желании окружать себя роскошью – как тут не вспомнить о печально знаменитом дворце в Геленджике! – и эстетству. Планеты в восьмом доме утверждают, что человек с подобным положением в гороскопе может стать своего рода сексуальным символом для определенных слоев населения – эту тему можно проиллюстрировать фотографиями Путина с обнаженным торсом на лошади, что выдает его маниакальное желание выглядеть альфа-самцом. Ему также свойственна способность гипнотически влиять на окружающих его людей, способность к клевете и склонность к воровству. А Луна во Льве свидетельствует о желании человека постоянно находиться в центре всеобщего внимания и потребности в обожании – причем любой ценой, когда годятся как позитивные, так и негативные поводы. А тот факт, что Луна в гороскопе Путина расположена рядом с Плутоном, позволяет говорить о его деспотизме, ненависти к противоположному полу и жестокости вообще.

Плачевная судьба "мертвой рыбы"

Расположение Северного лунного узла в 29-м градусе Водолея позволяет говорить о Путине как о "мертвой рыбе". Так называют слабую личность, финал жизни которой, как правило, бывает хуже, чем его начало, что может дать самоубийство, в чем астрологи, впрочем, всерьез сомневаются, и сумасшествие, о чем мы уже говорили выше. Венера, находящаяся в гороскопе российского президента в 3-м градусе Весов, также свидетельствует о психическом нездоровье и опасности тюрьмы.

Белая Луна в 20-м знаке Весов дает добровольное затворничество – как тут не вспомнить сообщения о том, что практически все свое время российский президент проводит в бункере. Марс, расположившейся в первом доме в 8-м градусе Стрельца, дает как минимум авантюризм, а как максимум – способность человека продать душу дьяволу. Такое расположение планет в натальной карте также может говорить о опасности погибнуть от огня, на которую есть указание и в гороскопе министра обороны России, Сергея Шойгу, и возможном сумасшествии – вероятность того, что Путин закончит свои дни в скорбном доме, очень велика.

Заполненный планетами 8-й дом, отвечающий за кризисы, разрушения и саму смерть, говорит о тяге к рискованным профессиям – например, каскадера или камикадзе, а также отношении к большим деньгам и вероятной насильственной смерти – подобная конфигурация планет в гороскопе была у принцессы Дианы, гибель которой до сих пор вызывает массу вопросов.

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