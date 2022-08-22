Астролог рассказал, что нас ждет 23-26 августа

Предупреждения о том, что с 23 по 26 августа возможны в Украине "сюрпризы" в виде усиленных ракетных обстрелов и даже новой наземной операции вражеских войск, которые могут последовать с территории Беларуси, приходят один за другим.

Естественно, что это заставляет людей волноваться и тревожиться больше обычно - насколько серьезной будет ситуация, не знает никто, а инстинкт самосохранения еще никто не отменял. О том, к чему нам готовиться в эти дни, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Уран - символ стремления к независимости

Вплоть до 25 августа высшая планета Уран замедляет свой ход и, перед тем как отправиться в ретроградное движение, два-три дня - а это как раз 23-25 августа, будет находиться в так называемом "стационаре", то есть, перестанет двигаться. Астролог Георгий Гербер отмечает, что стационарное положение Урана может выразиться в концентрированной, сверхрадикальной потребности в свободе и независимости. Народы или государства могут либо резко "разбить" сдерживающие их факторы, либо долго и монотонно, но упорно погружаться в условия, в которых нужно утверждать и отстаивать свою независимость.

Уран в гороскопе Украины

В солярной карте Украины стационарный Урна находится в соединении с Северным лунным узлом, что имеет конкретное отношения к будущему - к программе развития страны. Он также расположен практически на куспиде - границе между двумя знаками Зодиака в доме авторитета: в 9-м доме, который отвечает за связь за дальними странами и помощь, приходящую от них, и 10-м доме, где на вершине власти находится Марс, символизирующий военный режим. Такая конфигурация говорит о содействии партнеров, которая в сложившейся в эти дни придется как нельзя кстати. Стало быть, вражеская армия, даже если она на День независимости, а также предшествующее и следующее за ним время предпримет какие-либо действия, получит жесткий отпор - в том числе, и благодаря помощи западных партнеров Украины.

Чистка от олигархов

Необходимо также вспомнить о характеристике Урана, которую ему дают астрологи. Эта планета "отвечает" за новые технологии и необычный, оригинальный подход к решению разного рода проблем. Если вспомнить о том, что Украина до недавних пор была олигархическим государством, можно предположить, что вследствие военных действий произойдет то, что позволит нашей стране возродиться и развиваться в новом, прогрессивном направлении: "чистка" парламента, удаление из власти олигархов и радикальный подход к управлению государством.

Две стороны одной медали

Что же до ближайших дней, то в это время стационарный может унести жизни знаменитостей, которые, скорее всего, погибнут в результате взрывов, автомобильных катастроф и инсультов. Однако, поскольку у каждой медали есть две стороны, у стационарного Урана есть и положительные свойства: у людей резко - вплоть до ясновидения - разовьется интуиция, также он подарит нам новые идеи и уникальные способности.

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