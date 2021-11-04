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Астролог рассказал, кому до конца года нужно успеть заработать деньги

Астролог рассказал, кому до конца года нужно успеть заработать деньги

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2021 год постепенно становится историей, до его окончания остается не так уж много времени. 

Несмотря на краткосрочность оставшегося временного отрезка, остались дела, которые нужно закончить – или успеть сделать – до конца текущего года. О том, кому надо успеть улучшить свое финансовое положение, рассказывает астролог Людмила Булгакова

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы будут обязаны своим финансовым благосостоянием креативу, который они решат применить в своей деятельности – как творческой, так и сугубо технической. Какие бы рабочие задачи перед ними ни стояла, не стоит подходить к ним с традиционным набором профессиональных "инструментов" и давно знакомым, пусть и не раз оправдавшем себя, квадратно-гнездовым способом. Надо посмотреть на них с неожиданной и нетрадиционной точки зрения, добавив при этом хотя бы небольшую толику фантазии – это позволит выйти победителем даже из сложной ситуации. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в финансовом отношении смогут стать кузнецами собственного счастья – то, как они закончат уходящий год – богатенькими "Буратино" или обедневшими "церковными крысами", – зависит только от них. Несмотря на усталость, которая накопилась к этому времени, представителям знака необходимо взять себя в руки и сделать последний рывок, выполнив и – желательно еще и перевыполнив – свой профессиональный план. Те, кому это удастся, смогут неплохо заработать и встретить Новый год в состоянии столь необходимого им материального благополучия. 

Лев (23.07 – 21.08)

Ракам звезды настоятельно рекомендуют ничего не откладывать в долгий ящик: как бы много ни накопилось к этому времени незавершенных дел и как бы тяжело ни было развираться с этим "завалом", приступить к его разбору и можно, и нужно. Чистота и порядок – как на рабочем столе, так и в сознании – позволят не только обрести душевную легкость, но и неплохо заработать. Причем необходимые к концу года выплаты могут приобрести самый разный вид – от премии, которой отблагодарит довольное работой начальство, до гонораров, полученных от клиентов, дела которых наконец-то сдвинулись с мертвой точки. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды сулят приятное во всех отношениях занятие: в оставшееся от нынешнего года время они будут собирать выплаты и гонорары, которые работодатели и клиенты задолжали представителям знака за предыдущий период – главное, ничего не забыть и вовремя обратиться ко всем, за кем числится должок. Итоговая сумма, скорее всего, окажется настолько внушительной, что можно будет позволить себе крупную покупку, о которой раньше приходилось только мечтать – например, небольшую дачу или автомобиль. Причем приобретение окажется на редкость удачным – оно верой и правдой прослужит долгие годы.

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