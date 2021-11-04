Астролог рассказал, кому до конца года нужно успеть заработать деньги

2021 год постепенно становится историей, до его окончания остается не так уж много времени.

Несмотря на краткосрочность оставшегося временного отрезка, остались дела, которые нужно закончить – или успеть сделать – до конца текущего года. О том, кому надо успеть улучшить свое финансовое положение, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы будут обязаны своим финансовым благосостоянием креативу, который они решат применить в своей деятельности – как творческой, так и сугубо технической. Какие бы рабочие задачи перед ними ни стояла, не стоит подходить к ним с традиционным набором профессиональных "инструментов" и давно знакомым, пусть и не раз оправдавшем себя, квадратно-гнездовым способом. Надо посмотреть на них с неожиданной и нетрадиционной точки зрения, добавив при этом хотя бы небольшую толику фантазии – это позволит выйти победителем даже из сложной ситуации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в финансовом отношении смогут стать кузнецами собственного счастья – то, как они закончат уходящий год – богатенькими "Буратино" или обедневшими "церковными крысами", – зависит только от них. Несмотря на усталость, которая накопилась к этому времени, представителям знака необходимо взять себя в руки и сделать последний рывок, выполнив и – желательно еще и перевыполнив – свой профессиональный план. Те, кому это удастся, смогут неплохо заработать и встретить Новый год в состоянии столь необходимого им материального благополучия.

Лев (23.07 – 21.08)

Ракам звезды настоятельно рекомендуют ничего не откладывать в долгий ящик: как бы много ни накопилось к этому времени незавершенных дел и как бы тяжело ни было развираться с этим "завалом", приступить к его разбору и можно, и нужно. Чистота и порядок – как на рабочем столе, так и в сознании – позволят не только обрести душевную легкость, но и неплохо заработать. Причем необходимые к концу года выплаты могут приобрести самый разный вид – от премии, которой отблагодарит довольное работой начальство, до гонораров, полученных от клиентов, дела которых наконец-то сдвинулись с мертвой точки.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды сулят приятное во всех отношениях занятие: в оставшееся от нынешнего года время они будут собирать выплаты и гонорары, которые работодатели и клиенты задолжали представителям знака за предыдущий период – главное, ничего не забыть и вовремя обратиться ко всем, за кем числится должок. Итоговая сумма, скорее всего, окажется настолько внушительной, что можно будет позволить себе крупную покупку, о которой раньше приходилось только мечтать – например, небольшую дачу или автомобиль. Причем приобретение окажется на редкость удачным – оно верой и правдой прослужит долгие годы.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку