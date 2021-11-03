Астролог рассказал, кому до конца нынешнего года надо успеть найти работу своей мечты

2021 год постепенно уходит в историю, до его окончания остается всего два месяца.

Несмотря на краткосрочность оставшегося временного отрезка, остались дела, которые нужно закончить – или успеть сделать – до конца текущего года. О том, кому надо в течение этого времени успеть найти работу своей мечты, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды настоятельно рекомендуют оставить старую – изрядно надоевшую – работу и перейти на новую, причем настолько интересную и высоко оплачиваемую, что они с полным правом смогут назвать ее работой своей мечты. Искать ее представителям знака не придется – им предложат перейти в новую фирму и компанию, для них же главное – разглядеть за предложением, которое на первый взгляд может показаться весьма скромным, серьезные перспективы. Ну а дальше, как говорится, вопрос техники: за редкостную возможность необходимо хвататься руками и ногами, а на новом месте сразу же продемонстрировать свои таланты и способности.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы наконец-то смогут осуществить свою мечту: начать собственный бизнес, который принесет значительное улучшение материального положения. Главное, не упустить шанс, который представляется до конца года, но и не торопиться действовать: сначала нужно все тщательно продумать и просчитать и только потом начинать двигаться к своей цели. Разумеется, важнее всего – определить, в каком именно направлении развивать свое дело: оно должно быть заведомо прибыльным, в противном случае придется впоследствии пожалеть о потраченных зря силах и времени.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые давно мечтают о том, чтобы сменить место работы, стоит поторопиться – такие шансы, как в конце нынешнего года, выпадают нечасто. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака организовать собственный бизнес и вспомнить о хобби, которому они когда-то посвящали огромное количество времени, но в последнее время отодвинули на второй, а то и на третий план – именно оно может лечь в основу собственного дела. Именно в этом случае им удастся соблюсти баланс, к которому стремится большинство людей: любимая работа будет приносить не только удовольствие, но и солидную прибыль.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которых не устраивают условия их нынешней работы, звезды настоятельно рекомендуют обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным начальством, которое, вполне возможно, и не догадывается о недовольстве представителей знака. Рассказав ему об этом, они могут рассчитывать на то, что все их претензии будут удовлетворены. Получить желаемое они могут самыми разными способами: либо занять другую – более интересную им – должность, которая до сих пор казалась незыблемой, либо перейти на новое место работы, условия которой их не напрягут, а порадуют.

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