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Астролог рассказал, кому надо успеть найти любовь до конца нынешнего года

Астролог рассказал, кому надо успеть найти любовь до конца нынешнего года

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2021 год постепенно уходит в историю, до его окончания остается два месяца.

Несмотря на краткосрочность оставшегося временного отрезка, остались дела, которые нужно закончить – или успеть сделать – до конца текущего года. О том, кому надо успеть встретить любовь в течение этого времени, рассказывает астролог Людмила Булгакова

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, являющиеся знаком эмоциональным и чувственным, всегда находятся в окружении поклонников их шарма и привлекательности. Конец 2021 года не станет в этом смысле исключением из общего правила – в одиночестве они не останутся. Но – в связи с тем, что претендентом на их сердце будет несколько – им необходимо сосредоточиться и сделать правильный выбор: человек, на которого он падет, сможет сделать представителей знака по-настоящему счастливыми. Главное, принимая решение, прислушиваться не к разуму, а к сердцу, в противном случае можно и ошибиться. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – разумеется, те, кто пока еще одинок – смогут совершенно неожиданно для себя, именно в тот момент, когда они отчаются и перестанут ждать, встретить любовь всей своей жизни. Судьбоносное знакомство может произойти в любое время и в любом месте, где они буквально столкнутся с человеком, с которым им суждено, как пишут в сказках, прожить долго и счастливо. Не заметить его представители знака не смогут, а вот не обратить внимания – вполне: в таком случае никакого чуда не произойдет, так что очень важно – и звезды об этом предупреждают – оценивать по достоинству всех, кто в это время встретится на пути. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут рассчитывать на яркий роман – сколь быстрый и стремительный, столь и страстный. Он вспыхнет молниеносно, а вот как долго он будет продолжаться, зависит только от самих представителей знака: то, что ярко горит, не всегда так же быстро затухает – при желании пылающий "костер" можно перевести стабильно, но экономно горящий "камин" или "обогреватель". Самое важное в такой ситуации – не делать резких движений, вследствие которых огонь страсти может до обидного быстро потухнуть: "поджечь" его снова, увы, не представится возможным. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – точнее, одинокие представители знака – должны быть готовы к тому, что человек, предназначенный им судьбой, встретится на их жизненном пути. Причем произойдет все так просто и обыденно, что они даже расстроятся – таким романтическим людям, как они, хочется романтического знакомства, сюжет которого украсил бы собой страницы любовного романа или кадры мелодрамы, но жизнь имеет мало общество с искусством, поэтому необходимо довольствоваться тем, что она дает. Тем более что финал у этой любовной истории окажется самым что ни на есть романтичным – представители знака вполне могут рассчитывать на долгие годы семейного счастья. 

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