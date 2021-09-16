Астролог рассказал, кто из знаков Зодиака встретит свою любовь нынешней осенью 

Осень – не менее романтичная пора, чем весна, и приближающиеся холода еще сильнее увеличивают ее привлекательность в наших глазах.

Нынешняя "прекрасная пора, очей очарование" не станет исключением из правила: она не только подарит красочные пейзажи и прогулки по опавшей шуршащей листве, но и подарит счастье в личной жизни. Кто встретит свою любовь нынешней осенью, рассказала астролог Людмила Булгакова.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые давно мечтают о встрече со второй половинкой, наконец-то смогут воплотить свою мечту о личном счастье в жизнь. Правда, для этого им придется, что называется, подсуетиться. Конечно, о регистрации на сайтах знакомств и смотринах женихов, которых подыщут знакомые, речь не идет, но и сидеть дома – за печкой, рассчитывая, что там их отыщет судьба, представителям знака тоже не следует. Им в это время желательно почаще выходить в люди – хотя бы в тех объемах, которые позволят эпидемиологическая обстановка.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не стоит отказываться от знакомств, которые будут предлагать им друзья или хорошие знакомые. Скорее всего, люди, которых им решат сосватать – в прямом смысле этого слова – окажутся такими же скромными, как и сами представителями знака, что сделает их идеальной парой друг для друга. Кстати, среди кандидатов на их руку и сердце могут встретиться известные и, что немаловажно, интересные люди, общаться с которыми будет приятно в любом случае – даже если последующие отношения у них не сложатся, такое тоже вполне может быть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые – в силу сложности их характера – довольно трудно найти себе пару, на этот раз повезет как никогда. Им удастся не только встретить свою половинку, с которой вполне смогут прожить счастливо долгие годы, но с удивлением – и радостью – осознать, что этот человек действительно предназначен им судьбой. Уникальная совместимость, которая будет их связывать, отразится на всех уровнях – физическом, моральном, духовном. Приятно иметь дело с человеком, который смотрит на мир так же, как ты сам, так что желательно его не упустить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, похоже, совсем не ожидают того, что в их личной жизни в это время произойдут серьезные перемены – они могут познакомиться с человеком, который впоследствии сыграет важную роль в их жизни. Более того, он окажется не просто очередным – и проходным – кандидатом на руку и сердце, а настоящим идеалом – таким, о котором представители знака до сих пор могли только мечтать. Ему будут присущи все качества, которые представители знака хотели бы видеть в своем избраннике. Главное, не упустить счастливый шанс – на первый взгляд новый знакомый может показаться ничем не примечательным человеком.

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