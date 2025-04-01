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Астрологический прогноз на 1 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения одеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое количество станет счастливым? Чего нельзя делать категорично? На эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки имеют следующие характеристики:
Астрологический совет дня: день негативной энергии, в течение которого каждому из нас придется определиться, что ему поближе – добро или зло.
Символ дня: Дерево познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливый день: 4.
Счастливый цвет: зеленый.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни быстро переходят в хроническую стадию, поэтому важно сразу начать лечение.
Питание: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: во снах этой ночи может быть важна информация, поэтому важно тщательно ее проанализировать.
Табу дня: нельзя работать в коллективе – достичь поставленных целей не удастся.
Цитата дня: Чтобы сделать разумный выбор, нужно прежде всего знать, без чего можно обойтись (Иммануил Кант).
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