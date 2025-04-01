Астрологический прогноз на 1 апреля

Дерево – символ дня / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения одеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое количество станет счастливым? Чего нельзя делать категорично? На эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки имеют следующие характеристики:

Астрологический совет дня: день негативной энергии, в течение которого каждому из нас придется определиться, что ему поближе – добро или зло.

Символ дня: Дерево познания.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливый день: 4.

Счастливый цвет: зеленый.

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни быстро переходят в хроническую стадию, поэтому важно сразу начать лечение.

Питание: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: во снах этой ночи может быть важна информация, поэтому важно тщательно ее проанализировать.

Табу дня: нельзя работать в коллективе – достичь поставленных целей не удастся.

Цитата дня: Чтобы сделать разумный выбор, нужно прежде всего знать, без чего можно обойтись (Иммануил Кант).

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