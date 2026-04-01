Астрологический прогноз на 1 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, особенно если мы не пожалеем сил для работы над ним. Принятые сегодня решения окажутся единственно правильными.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, тем не менее игнорировать их не стоит.
Питание дня: от любых вредных продуктов нужно отказаться, особенно если речь идет о жирных и жареных блюдах.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: необходимо подкармливать растения — как тепличные, так и домашние.
Магия и мистика дня: неожиданно открывшиеся экстрасенсорными способности могут помочь найти потерянное — от пропавших веще до животных и людей.
Сны дня: сны нынешней ночи можно не принимать во внимание — они не несут ценной информации
Табу дня: нельзя перегружать зрение.
Цитата дня: «Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало, поэтому все люди несчастны» Франсуа де Ларошфуко).
